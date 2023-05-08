عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المؤبد لفلاح وغرامة 200 ألف جنيه للإتجار في الهيروين بالقليوبية

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل جزار في حفل عرس بالقليوبية

عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 28827 لسنة 2022/ مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٦٧١لسنه 2022 كلي شمال بنها، بأن المتهم "حامد س .س .ع ، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "مسدس". أحرز ذخائر عدد (1) طلقة) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أواحرازه.
وتوصلت تحريات المباحث، بقيام المتهم بممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص, فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا له قد هاتفه مصدره وابلغه بوجود المتهم بمسكنه فتوجه له ، وحينها سمع صوت صغير من أحد الأشخاص لتحذيره فأبصره يعدوا مسرعا من مسكنه صوب الزراعات وبحوزته حقيبة سوداء.
وتم ضبطه والحقيبة، وعثر بها علي سلاح ناري طبنجه) حلوان ( سوداء اللون وبخزينتها عدد (1) ستة طلقة, وعدد (٤) أربعة قطعة حجرية كبيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر, وكذا كيس بداخله عدد (۱۸) ثمانية عشر لفافة تحوى ذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن تجارته الائمة والمبلغ المالي من متحصلات بيع سابقة من تلك التجارة والهاتف لتسهيل عملية التواصل بعملاءه.

القليوبية محكمة جنايات بنها محكمة جنايات جنايات بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

المؤبد لفلاح وغرامة 200 ألف جنيه للإتجار في الهيروين بالقليوبية

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل جزار في حفل عرس بالقليوبية

إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب دافع عن صديقه فى عرس بالقليوبية للمفتى

مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء رى أرض زراعية بالقليوبية

ترشيحاتنا

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

بسبب نظام كييف.. إعلان عاجل من روسيا بشأن موكب النصر

لتصديره إلى أوروبا.. مصر توافق على بناء خط أنابيب إسرائيلي للغاز الطبيعي

حقيقة وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية.. فيديو

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ