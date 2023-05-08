المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 28827 لسنة 2022/ مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٦٧١لسنه 2022 كلي شمال بنها، بأن المتهم "حامد س .س .ع ، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "مسدس". أحرز ذخائر عدد (1) طلقة) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أواحرازه.

وتوصلت تحريات المباحث، بقيام المتهم بممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص, فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطه، ونفاذا له قد هاتفه مصدره وابلغه بوجود المتهم بمسكنه فتوجه له ، وحينها سمع صوت صغير من أحد الأشخاص لتحذيره فأبصره يعدوا مسرعا من مسكنه صوب الزراعات وبحوزته حقيبة سوداء.

وتم ضبطه والحقيبة، وعثر بها علي سلاح ناري طبنجه) حلوان ( سوداء اللون وبخزينتها عدد (1) ستة طلقة, وعدد (٤) أربعة قطعة حجرية كبيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر, وكذا كيس بداخله عدد (۱۸) ثمانية عشر لفافة تحوى ذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن تجارته الائمة والمبلغ المالي من متحصلات بيع سابقة من تلك التجارة والهاتف لتسهيل عملية التواصل بعملاءه.