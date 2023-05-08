الأهلي يبدأ الاستعداد لـ الترجي.. وكولر يطالب اللاعبين بالتركيز وغلق ملف السوبر

خاض النادي الأهلي أول مران له، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز على المباراة المقبلة، بعد غلق ملف السوبر المصري الذي تُوجوا به على حساب بيراميدز.

وخضع عدد من لاعبي الفريق لجلسات استشفائية للتعافي من ضغط المباريات في الآونة الأخيرة.

كما قاد البلجيكي ميشيل يانكون، جلسة تدريبية قوية لـ حراس المرمى، استعدادًا لمواجهة الترجي.

وتطير بعثة النادي الأهلي غدًا إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري الأبطال.