ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

الحجاب .. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإحدى الفتيات برفقة صديقتها، وذلك بعد طردهما وتعرضهما لموقف محرج من أحد المطاعم الشهيرة بسبب الحجاب .

طرد من المطعم

وقالت الفتاة في الفيديو: "أنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي ١٥ فردا للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحجوز تم طردهم من المكان."

وتابعت: "وتم طردهم بسبب أن هناك تواجد فتيات محجبات معاها.

وأضافت الفتاة في الفيديو: " حاولت أنا وأصدقائي التفاهم مع إدارة المطعم ولكن رفض المسئولون تماما وطالبوها بالمغادرة حتى لا يتم استدعاء الأمن."

ولمتابعة المزيد حول طرد فتاة وأصدقائها من مطعم شهير بسبب الحجاب .. تابع الفيديو جراف التالي: