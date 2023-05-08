محافظ الغربية يكرم مدير مدرسة الشربيني درويش تقديرا لانضباط لجان الامتحانات

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،على دعوة وتكريم المعلم نادر عزيز علي الصفطي مدير مدرسة الشربيني درويش الإعدادية بميت عساس التابعة لإدارة سمنود التعليمية، وذلك تقديراً لجهوده وتفانيه في العمل وأداء مهامه الوظيفية وحرصه على نظافة المدرسة وانضباط المدرسين والعاملين والطلاب أثناء أداء امتحانات نهاية العام، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.



ووجه رحمي الشكر لمدير المدرسة، والذي يعتبر نموذجاً مشرفا للمعلم الذي يحرص على توفير الجو المناسب للعملية التعليمية وخاصة أداء الامتحان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مطالباً إياه ببذل المزيد من الجهد والعطاء ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل، مشيراً إلى حرصه الدائم على تكريم النماذج المشرفة في جميع القطاعات ليكونوا نموذجا يحتذى به من الجميع.



يذكر أن محافظ الغربية أثناء مروره صباح اليوم على عدد من المدارس بالمحلة وسمنود، لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، لاحظ انتظام وانضباط اللجان بالمدرسة وتوفير جو هادئ للطلاب وانتظام وحسن سير العملية الامتحانية وفق الضوابط الموضوعة.

IMG-20230508-WA0116