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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"حدد أهدافك واصنع نجاحك" .. ندوة بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوة "حدد أهدافك واصنع نجاحك"، بالمدرج المركزي بمجمع الكليات بسبرباى تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية،  حاضر فيها  أحمد قدورس مدرب التنمية الذاتية والدكتورة نيللى شمس استشارى التغذية العلاجية ورائدة التثقيف الصحي على وسائل التواصل الاجتماعي، والدكتورة نجلاء الشيتانى أستاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة طنطا بحضور الدكتور مجدى وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية والدكتور هيثم الكومى مدير عام شئون التعليم والطلاب، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب.

اختتام فاعليات المؤتمر الدولي السابع لـ"تجارة طنطا" بالعاصمة الإدارية

ناقشت الندوة أضرار الاعتماد على الأدوية والمنبهات على الطلاب خلال فترة الامتحانات، والمخاطر المترتبة على تناولها على صحتهم، والاطعمة الصحية التى تزيد من التركيز وتساعد على بناء عقولهم والاهتمام بصحة العقل من خلال الاطعمة الصحية التى تعمل على تحقيق أفضل النتائج.

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ئون التعليم والطلاب استشاري التغذية التغذية العلاجية الاطعمة الصحية التواصل الاجتماعي الدكتور محمد حسين الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الطلاب خلال فترة الامتحانات

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