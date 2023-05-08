قانون تنمية البحيرات .. سحب ترخيص المركب حال مخالفة أعمال الصيد

حدد قانون تنمية البحيرات عدد من الحالات التي يتم فيها سحب ترخيص المركب، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة ة 36 من القانون حيث نصت على أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة.

وأكد القانون السابق ذكره على أنه مع تكرار المخالفة فإنه يتم سحب ترخيص المركب بشكل نهائي دون رجوع.

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا.

ويعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي و اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي .