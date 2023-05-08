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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة قنوات التعاون.. الصين والولايات المتحدة تفتحان صفحة جديدة في العلاقات |تفاصيل

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار ناقشوا أهمية استقرار العلاقات الثنائية، اليوم الاثنين، بعد أن ‏‏عرقلت‏‏ الأحداث الأخيرة المتصاعدة جهود إصلاح العلاقات بين البلدين.‏

‏ويعد الاجتماع بين وزير الخارجية الصيني، تشين جان، والسفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، هو الاجتماع الأول العلني منذ أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد التجسس الصيني في فبراير الماضي. ‏

وكانت قد علقت‏‏ بكين العديد من قنوات التعاون مع الولايات المتحدة، بعد أن قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، بزيارتها تايوان في أغسطس الماضي.‏

و‏خفت‏‏ حدة التوترات في نوفمبر الماضي عندما التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الزعيم الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين وتعهدا بتحسين التعاون.‏

ولكن اتسع الخلاف مرة أخرى بين البلدين بسبب حادث المنطاد التجسس الصيني، حيث ‏‏علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رحلته المقررة إلى بكين ،‏ ‏كما رفضت‏‏ الصين طلبا أمريكيا لإجراء مكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الصيني وي فنج خه. ‏

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الخارجية الأمريكية: بلينكن يرغب في زيارة الصين

لقاء وزير الخارجية الصيني بالسفير الأمريكي

ومن جانبه، قال نيكولاس بيرنز، سفير الولايات المتحدة لدي بكين، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة ‏التحديات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وضرورة استقرار العلاقات وتوسيع الاتصالات رفيعة المستوى‏‏.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الصيني، إن الأولوية القصوى هي تحقيق الاستقرار بين الصين والولايات المتحدة، وتجنب دوامة الهبوط ومنع أي حوادث بين الصين والولايات المتحدة.

‏وأضاف تشين، أنه على الولايات المتحدة التوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان، طالبا من واشنطن التعامل مع الحوادث في العلاقات الثنائية بطريقة هادئة ومهنية وعملية.‏

‏وفي وقت سابق، ‏وقال‏‏ وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكن، إنه يأمل في إعادة جدولة زيارة إلى الصين في وقت لاحق من هذا العام، مشددا على أهمية إعادة إنشاء خطوط اتصال منتظمة على جميع المستويات وعبر حكومتنا.‏

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