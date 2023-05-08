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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسيوط .. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ملاكي و توك توك

مصرع شخصين وإصابة
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة وتوك توك بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع بين سياره ملاكى وتوك توك بطريق أسيوط الزراعي بمركز القوصية.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الزراعي ووجود وفيات ومصابين.

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي و توك توك وأسفر الحادث عن مصرع " مصطفى .ش. ع" ٢٢  عاماً، و " صلاح .ج.م" ٦٠ عاماً مقيمان ببني قره بمركز القوصية. 
وأصيب كلا من "  أحمد.ش.ع" ٣٠ عاماً، و " شعبان .ع" ٦٠ عاماً، و " ناجحه .خ.ع" ٥٥ عاماً، وتم الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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