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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

متهم
متهم

استغل عامل إتقانه التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وقام بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدعيا أنه يعالج السمنة بوصفات لإيقاع فرائسه في شباكه وإقامة علاقات غير شرعية معهم وابتزازهن ماليا متوهما عدم الوصول إليه والرضوخ إلى طلباته خوفا من الفضيحة ولكن سرعا من أتحول حلمه الخبيث إلى قفص حديدي في محكمة جنايات أسيوط يمكث فيه لمحاكمته. 

أوهمها بأنه يمتلك وصفات تخسيس 

بداية الواقعة عندما تعرف عامل يُدعى "عبادي" على "هاجر" عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وأقنعها أنه يمتلك وصفات للتخسيس وأوهما انه يستطيع إعطائها وصفات لكي تتغلب على السمنة وظل يتحدثان لعدة أشهر حتى أن تطورت بينهما العلاقة إلى قيامها بإرسالها له صور غير لائقة بملابسها في المنزل ولم تكن تدري أن شباك ذئب تلتف حول رقبتها لصيد فريسته .

محادثات فيديو لمشاهدة جسمها 

بعد محادثات استمرت لعدة أشهر طلب منها أن يراسلها على تطبيق الواتس اب على هاتفها لم تشك فيه للحظة وأعطته رقم هاتفها بعد ثقتها التي وضعتها فيه وصورته التي تخيلتها عبر العالم الافتراضي وأنه من يستطيع ان يخلصها من زيادة وزنها وتحدث معها لمرات عبر الهاتف حتى أن تطورت المحادثات إلى مكالمات فيديو بينهم بدعوى مشاهدة جسمها لإعطائها الوصفات السحرية للتخلص من وزنها الزائد. 

 علاقة غير شرعية 

تطورت العلاقة بينهما حتى أن اتخذت اتجاها آخر حتى أن وقعت بينهم محادثات علاقة غير شرعية استمرت لفترة قصيرة حتى أن شعرت بالقلق بعد أن وجدته يطلب منها طلبات غريبة وأن يرى مناطق في جسدها وبعد أن أيقنت " هاجر " تلاعبه بها ورغبته في إقامة علاقة غير شرعيه معها استيقظ ضميرها وشعرت بفظيع فعلها فقررت قطع علاقتها وظلت تتهرب منه بعدم الرد على هاتفه.

 طلب منها 5000 جنية 

بعد شعور " عبادي " اكتشاف ملعوبه من فريسته قرر أن يكشف عن وجهه الحقيقي وبعد عدة اتصالات بها تمكن من التواصل معها واخذ يسبها بألفاظ غير لائقة واصفها بالساقطة وسيئة السمعة والسلوك محاولا ابتزازها للاستجابة إلى رغبته الخبيثة وهددها بإفشاء سرهما ونشر المحادثات الجنسية التي دارت بينهما ونشر صورها التي قامت بإرسالها إليه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وطلب منها 5000 جنيه مقابل سكوته فرضخت إليه خوفا من افتضاح الأمر وأرسلت إليه مبلغ من المال لتشتري سكوته.

نشر صورها ومحادثاتهما على الفيسبوك 

وتوهمت " هاجر " أنها اشترت سكوته ولكن بعد أيام اتصل بها مرة أخرى مكررا طلب 5000 جنيه مهددا بنشر الفيديوهات والمحادثات والصور التي دارت بينهما ولكن هذه المرة رفضت الانصياع لرغبته فتوعد " عبادي " بنشر أسرارهما على موقع الفيس بوك ولم تكن الفتاة صاحبة السبعة عشر عاما أن ينفذ تهديداته حتى أن وجدت صورها ومقاطع محادثات دارت بينهما منتشرة على الفيس بوك بل وتطور الأمر أن اتصل بوالدها وأرسل له المحادثات ومقاطع الفيديو التي دارت بينه وبين ابنته وكرر طلبه مبلغ 5000 جنيه ولم يجد الأب سوى أن يستجيب له وإرسال 150 جنيها حتى يقوم بحذف ما نشره حفاظا على سمعة ابنته ولكن لم يستجب " عبادي " إلى طلب والدها بحذف ما نشره وبعد أن أيقن الأب استنزاف الحبيب المزيف لهما ماديا تقدما ببلاغ إلى مركز شرطة اشمون بمحافظة المنوفية ضد الحساب الوهمي الخاص بالمتهم على الفيس بوك ورقم تليفون الذي كان يراسلهما عليه عبر الواتس اب.

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اعترافات المتهم 

وتوصل ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من تحديد صاحب الحساب الوهمي وتحديد موقعه وتبين أنه يدعى " عبادي . م . م " 31 عاما مقيم مركز الغنايم بمحافظة أسيوط وبالاشتراك مع ضباط مباحث الإدارة بفرع وسط الصعيد أكدت التحريات صحة الواقعة وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته خطوط لشركات اتصالات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه فحص هاتفه أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بإنشاء صفحات على الفيس بوك لإيهام المواطنين باستخدام أساليب خداعية بقدرته على توفير وصفات تخسيس وعلاج وعقب ذلك يقوم باستغلال واستخدام تلك الصور التي يتحصل عليها من الضحايا في تهديدهن وابتزازهن للحصول على مبالغ مالية .

الحبس عامين 

وعاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال ، المتهم بالحبس لمدة عامين. 

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