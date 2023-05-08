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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 21.. إزالة 58 حالة تعد واسترداد 9 أفدنة زراعية بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من استرداد 9 أفدنة زراعة أملاك دولة و1924 متر مباني خلال حملة مكبرة لإزالة 58 حالة تعدي بمراكز الفتح ومنفلوط والبداري ضمن الموجة الـ21 للإزالات التي بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 19 مايو الجاري مؤكدًا على استمرار الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ إلى التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ الموجة الـ21 لازالة حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مؤكدا إنه لا تهاون أو تقاعس في استرداد حق الشعب وتنفيذ الازالات حتى سطح الأرض واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المتعدين وتسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية فضلا عن إزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية التي تمثل الأمن الغذائي لمصر.
وأوضح اللواء عصام سعد أن الوحدات المحلية لمراكز الفتح ومنفلوط والبداري تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 58 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية على مساحة 9 أفدنة و21 قيراط أملاك دولة زراعة و1924 متر مربع أملاك دولة مباني و1238 متر أراضي زراعية خاصة حيث تم في مركز الفتح إزالة 17 حالة تعد على أراضي تابعة للري بمساحة 294 متر مربع و3 حالات زراعة ري بمساحة 5 قيراط. 

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وفي مركز منفلوط تم إزالة 12 حالة تعد مباني أملاك دولة على مساحة 275 متر و6 حالات زراعة أهالي على مساحة 530 متر وفي مركز البداري تم إزالة 11 حالة أملاك دولة على مساحة 1355 متر و7 حالات زراعة أملاك دولة على مساحة 9 فدان و16 قيراط لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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