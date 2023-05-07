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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد عمليات توريد القمح بصوامع مطاحن مصر الوسطى.. صور

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع أعمال توريد محصول القمح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - خلال جولة مفاجئة - انتظام أعمال توريد محصول القمح بالصوامع المعدنية بمطاحن مصر الوسطى بحي شرق مدينة أسيوط بسعة تخزينية 30 ألف طن حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من المحصول منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن ما يزيد عن 20 ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا من مديريتي الزراعة والتموين والجهات المعنية .. رافقه خلال الجولة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.


بدأ محافظ أسيوط جولته المفاجئة بتفقد أعمال فرز القمح واستلامه من المزارعين والموردين ثم تفقد صوامع الشركة التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح وتحتوى حتى الآن على 3 ألاف طن قمح محلي و3600 قمح مستورد.


واطمأن المحافظ على انتظام عمليات التوريد واستلام القمح من المزارعين بالإجراءات والضوابط المتبعة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة موجهًا بتسهيل الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح وتذليل أية عقبات تواجههم وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين خلال 48 ساعة على الأكثر مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.


وخلال تفقده أجرى اللواء عصام سعد حوارًا مع المزارعين والموردين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم مؤكداً لهم على حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الإنتهاء من انتهاء موسم الحصاد مشيرًا إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالمحصول وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم فيما وجه أحد المزارعين الشكر للرئيس السيسي معربًا عن سعادته بزيادة سعر توريد القمح لـ1500 جنيه للإردب ويؤكد السعر مناسب جدًا مطالبًا المحافظ بتوجيه الشكر للرئيس على ما يقدمه للفلاحين والبسطاء من دعم ورعاية.

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وأوضح المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 167 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز كما تم تجهيز أكثر من 28 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين حتي نهاية أغسطس فضلاً عن التنسيق مع المسئوليين لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 1500 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نقاوة 23.5 قيراط وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح معلنًا عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة. 

وأشار إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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