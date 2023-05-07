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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق مركزين طبيين في أسيوط بسبب مخالفة الترخيص

حملة إدارة العلاج
حملة إدارة العلاج الحر على المراكز الطبية بأسيوط

أغلقت إدارة العلاج الحر  بمديرية الصحة بأسيوط مركز علاج طبيعي مرخص لإضافته عيادة تغذية علاجية يديرها صيدلي بالمخالفة للقانون كما تم اغلاق مركز اخر للتغذية العلاجية يتم إدارته والعمل به بواسطة خريجة علوم حاصلة علي دبلوم التغذية العلاجية بالمخالفة للقانون بحي شرق مدينة أسيوط.

 

وقالت  الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط  أنه تم تشكيل حملة ضمت في عضويتها الدكتور عمرو حاتم و الدكتورة غادة نبيل و الدكتور أحمد عاطف و الدكتورة منال دياب وعلي محمد مصطفي واسامه محمد علي إداريين بإدارة العلاج الحر  بالمديرية والإدارة الصحية شرق اسيوط قاموا  بالمرور على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصه نطاق حي شرق اسيوط لمراجعة الإجراءات التراخيص وفقا للقانون واسفرت عن إغلاق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي واخر للتغذية العلاجية.

وأوضحت مدير إدارة العلاج الحر بصحة اسيوط أن المركز الذي تم إغلاقه وتشميعه غير مرخص  ولا يحق لهم ممارسة تخصص التغذية العلاجية حيث أن القانون ينص علي أن الترخيص لمزاولة التغذية العلاجية يتم فقط للطبيب البشري الحاصل علي دراسات عليا في التخصص ومعتمد من وزارة الصحة.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ان هذه الجولات تأتى فى إطار حرص المديرية  على التأكد من جاهزية المستشفيات العلاجية غير الحكومية لاستقبال المرضى وتوافر الاطقم الطبية من الأطباء والتمريض والتزامهم بتطبيق سياسات مكافحة العدوي والجودة وحصولهم علي التراخيص اللازمة وفق القانون.

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مشيراً إلى استمرارية الحملات المفاجئة علي كافة المنشآت الحكومية والخاصة في كافة أنحاء المحافظة في مختلف الأوقات.

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