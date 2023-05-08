حفيدة الشيخ محمد رفعت تنهار باكية وتناشد الرئيس السيسي التدخل لعدم هدم مقبرته

ناشدت هناء محمد رفعت حفيدة الشيخ والقاريء الجليل محمد رفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف قرار هدم جبانة الشيخ محمد رفعت قائلة : أتمنى صوتي يصل للرئيس مكنتش عاوزة أتعبه وأدخله في مشكلة زي دي لكن مالناش بعد ربنا غير الرئيس .



وذكرت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الأسرة تلقت بلاغاً بهدم المدفن وأنه يجب إستلام الرفات ونقلها لمكان جديد على نفقة الأسرة قائلة: "إحنا كأسرة مش بنتكلم عن التكلفة لكن يهمنا أنه رمز من رموز مصر وهي بمثابة مزار وبشوف ناس كتير قاعدة عند المقبرة واخر مرة شفت واحد هندي بيزوره ".



وإنهارت حفيدة الشيخ محمد رفعت على الهواء باكية قائلة:" أكيد الرئيس بيحب الشيخ محمد رفعت عشان خاطر ربنا ماحدش ينقله من مقبره أنا تفاجئت في رمضان الماضي كنت بزوره لقيت كل المقابر الي حواليه إتشالت وتبقى مدفنه وإعتقدت أن الوضع آمن حتى تفاجئت اليوم بالقرار وأناشد محبيه والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل ".

وتسلمت أسرة الشيخ محمد رفعت، خطابا من إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، بشلأت إزالات المقابر التي تتم لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمن محور صلاح سالم والتي تشمل عدة مناطق الجبانات (السيدة نفيسة القديمة ـ السيدة نفيسة الجديدة ـ الإمام الشافعي ـ الطحاوية ـ سيدي جلال ـ باب الوزير ـ المجاورين ـ سيدي عمر).