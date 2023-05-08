تحديث الأسلحة والقدرات القتالية..إيران تستعد لتجهيز سوريا عسكريا

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، خلال محادثات مع وزير الدفاع السوري اللواء علي محمود عباس، اليوم، إن إيران مستعدة لتجهيز القوات المسلحة السورية بأحدث الأسلحة الدفاعية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن أشتياني قوله، "الآن هو عصر إعادة الإعمار في مختلف المجالات في سوريا. وتستعد وزارة الدفاع الإيرانية وإدارات أخرى لترتيب الإنتاج وتجهيز القوات المسلحة السورية بأحدث الأسلحة الدفاعية".

وأكد وزير الدفاع الإيراني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون مع سوريا لبناء مصانع وبدء خطوط إنتاج لمنتجات دفاعية استراتيجية لبناء بنية تحتية دفاعية ومتعددة الأغراض، وتحديث الأسلحة والقدرات القتالية لتعزيز أمن الشعب السوري.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني إن عودة سوريا إلى أنشطة جامعة الدول العربية سيساعد في بناء الاستقرار في المنطقة وتقليل التدخل الخارجي في مشاكلها.

ووافق وزراء خارجية جامعة الدول العربية على عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد توقف دام قرابة 12 عاما في اجتماع خاص يوم الأحد. حيث تم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011 بعد اندلاع النزاع المسلح في البلاد.