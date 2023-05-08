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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة تشارك في إحياء ذكرى النكبة بالجامعة العربية

السفيرة فوزية بنت
السفيرة فوزية بنت عبد الله

شاركت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، في الفعالية التي نظمتها الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة،لإحياء ذكرى نكبة فلسطين ويوم الأسير الفلسطيني، تأكيدًا على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعقدت الاحتفالية برئاسة السفير د.سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي المحتلة، وبمشاركة عدد من السفراء والمسئولين العرب.

وعلى هامش الفعالية، قامت السفيرة بجولة بمعرض الصور الوثائقي حول النكبة.

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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الدول العربية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية دعم القضية الفلسطينية سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية

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