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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأعمال الكويتي يشارك بملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي

الكويت
الكويت

شارك مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية بفعاليات الدورة الـ 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 المقام في أبوظبي ممثلا لدولة الكويت وكشريك داعم للمؤتمر.

وقال رئيس مجلس الأعمال فراس السالم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب انطلاق فعاليات الملتقى اليوم /الاثنين/ المقام برعاية ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي للامارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إن "إمارة أبوظبي محط أنظار المستثمرين الكويتيين".

وأضاف أن أبوظبي أضحت قبلة لرواد الأعمال الكويتين الراغبين بالتوسع في المنطقة وذلك للتسهيلات المقدمة من قبل الجهات المختصة والتشريعات المتطورة التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي.

وأشار إلى الاستثمارات الضخمة التي يمتلكها المستثمرون الكويتيون بالأوراق المالية المدرجة بسوق أبوظبي المالي والعقارية التجارية، مؤكدا سعي مجلس الأعمال لتعزيز تواجد الشركات الوطنية بها من خلال الفرص المطروحة للقطاع الخاص الكويتي والمشاريع التنموية المستقبلية المترقب طرحها قريبا.

وأعرب السالم عن أمله بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لاسيما بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخرا المتعلقة بالشحن البحري والممر الافتراضي للبضائع التي من شأنها إضافة زخم للعلاقات الاقتصادية المتينة.

ويسعى مجلس الأعمال الكويتي بدبي الذي تأسس في عام 2016 إلى تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الامارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

يذكر ان فعاليات الدورة ال12 من ملتقى الإستثمار السنوي تستمر لمدة 3 أيام وتشهد أكثر من 160 جلسة حوارية بحضور 44 وزيرا و18 رئيس منظمة عالمية من 170 دولة حول العالم إضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 70 دولة في المعرض المصاحب للملتقى.

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