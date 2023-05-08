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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

لماذا تقوم روسيا بعمليات إجلاء من أكبر محطة نووية في أوروبا ؟

زابورويجيا
زابورويجيا

أمر ييجيني باليتسكي، حاكم إقليم زابوريجيا الأوكرانية الذي نصبته موسكو ، المدنيين يوم الجمعة بمغادرة 18 منطقة تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك إنيرهودار ، موطن معظم الموظفين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث تشير هذه الخطوة إلى اشتداد القتال في المنطقة، وفق ما ذكرت فوكس نيوز الأمريكية.

في غضون ذلك، قال عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف إن روسيا أثارت "حالة من الذعر" في المدينة بالقرب من المحطة المتنازع عليها، حيث غادرت آلاف السيارات المكان مما تسبب في تأخير حركة المرور لمدة خمس ساعات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

قضى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي شهورًا في محاولة لإقناع المسؤولين الروس والأوكرانيين بإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية لمنع الحرب من التسبب في تسرب إشعاعي.
وقال جروسي إن إجلاء المدنيين يشير إلى مزيد من التصعيد.
ذكر جروسي يوم السبت  أن "الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، أصبح لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد ويحتمل أن يكون خطيرا. يجب أن نتحرك الآن لمنع خطر وقوع حادث نووي خطير وما يرتبط به من عواقب على السكان والبيئة. يجب حماية هذه المنشأة النووية الكبرى".

أطلقت أوكرانيا النار بانتظام على الجانب الروسي  ، بينما قصفت روسيا مرارًا المجتمعات التي تسيطر عليها أوكرانيا عبر نهر دنيبر.
اشتد القتال في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لشن هجوم مضاد طالما وعدت به لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

في تحديث صباح الأحد ، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقوم أيضًا بإجلاء حاملي جوازات السفر الروسية المحلية إلى مدينة بيرديانسك الساحلية وبلدة بريمورسك ، وكلاهما على ساحل بحر آزوف.

 

وقال بيان هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن "أول من تم إجلاؤهم هم من قبلوا الجنسية الروسية في الأشهر الأولى للحرب".

على الرغم من عدم تشغيل أي من المفاعلات الستة للمحطة بسبب الحرب ، إلا أن المحطة تحتاج إلى مصدر طاقة موثوق لأنظمة التبريد الضرورية لمنع حدوث كارثة إشعاعية محتملة.

أشار المحللون منذ شهور إلى منطقة زابوريجيا الجنوبية باعتبارها واحدة من الأهداف المحتملة للهجوم المضاد المتوقع لأوكرانيا في الربيع ، وتكهنوا بأن قوات كييف قد تحاول خنق "الممر البري" الروسي إلى شبه جزيرة القرم وتقسيم القوات الروسية إلى قسمين من خلال الضغط على ساحل بحر آزوف.

ووقع بعض أعنف المعارك الجارية في مدينة باخموت بشرق البلاد ، حيث لا تزال القوات الأوكرانية متمسكة بموقع في الضواحي الغربية على الرغم من محاولة روسيا السيطرة على المدينة منذ أكثر من تسعة أشهر.

قال رئيس جماعة فاجنر الروسية شبه العسكرية ، يفجيني بريجوزين، إن مقاتليه سيواصلون جهودهم في باخموت ، متراجعًا عن مسار تهديده السابق الذي ظهر في مقطع فيديو بأنه ورجاله سينسحبون من المنطقة إذا لم ترسل موسكو المزيد من الذخيرة ، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

 

 

 

 

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