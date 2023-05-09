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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية يوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية

سفيرة البحرين بمصر
سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة

شاركت فوزية بنت عبد الله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، في الفعالية التي نظمتها الجامعة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لإحياء ذكرى نكبة فلسطين ويوم الأسير الفلسطيني، تأكيدًا على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


وعقدت الاحتفالية برئاسة سعادة السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع شئون فلسطين والأراضي المحتلة، وبمشاركة عدد من السفراء والمسئولين العرب.
وعلى هامش الفعالية، قامت سعادتها بجولة في معرض الصور الوثائقي حول النكبة.

سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية
سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية
سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية
سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية
سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية
سفيرة البحرين بمصر تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بجامعة الدول العربية
الأسير الفلسطيني الأمين العام المساعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الشعب الفلسطيني الشرعية الدولية الشعب الفلسطين القدس الشرقية القضية الفلسطينية يوم الأسير الفلسطيني

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