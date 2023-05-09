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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن ثلاثي التحكيم الأجنبي لنهائي دوري السوبر

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد الفلكي عن طاقم التحكيم الأجنبي المقرر له المشاركة في إدارة مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال والتي تقام بين الاتحاد السكندري والأهلي بدايًة من يوم الأربعاء المقبل.

وتقرر الاستعانة بطاقم تحكيمي من المقرر مشاركته في مباريات كاس العالم للرجال 2023 وهم "أنايا فريلي من بنما، أوسكار لوسيس من لاتفيا، جوني باتيستا من بورتوريكو".

وسبق للحكم أنايا فريلي المشاركة في النسخة الماضية من نهائيات كأس العالم للرجال وكأس العالم للأندية 2023، ونهائيات كاس العالم للسيدات في العام الماضي، بجانب عدد من البطولات الكبرى حول العالم.

بينما شارك أوسكار لوسيس من قبل في نهائيات بطولة أمم أوروبا ونهائيات كاس أوروبا عام 2022 بجانب نهائيات بطولة الأفرو باسكت عام 2019.

وشارك جوني باتيستا في كأس العالم للشباب عام 2022 ونهائيات كأس العالم للسيدات 2022 وكأس العالم للشابات في عام 2021.

ومن المقرر أن يصل ثلاثي التحكيم الأجنبي إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة استعدادًا لإدارة مباريات سلسلة النهائي التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

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