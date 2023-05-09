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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل الوصية في المال قبل الموت واجبة.. المفتي يوضح

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الوصية بشيءٍ مِن المال قبل الموت مُستحبةٌ وليست واجبةً.

ولفت فضيلته إلى أنه لايأثم المسلم إذا مات دون أن يترك وصية في تركته، على أنه يُرَاعَى فيها الموازنةُ بين الحقوق وجبر الخواطر، وألَّا تؤدِي إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء.

حكم توزيع الميراث قبل الموت

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه: هل يجوز توزيع التركة قبل الموت؟.

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن التركة مصطلح لما يتركه الميت بعد الرحيل، أما ما يقوم بتوزيعه من أموال أثناء الحياة فيسمى مال الأب أو تصرف حال الحياة، مشيراً إلى أن الحالة الأولى فيما يتعلق بالتركة أو الميراث فهي توزع بالأنصبة الشرعية التي أخبرنا بها المولى عز وجل.

ولفت عاشور ، إلى أن توزيع المال في حياة الشخص جائز مادام لم ينتوي حرمان وارث من حقه حال وفاته.

الوصية الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الميراث الورثة دار الإفتاء

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