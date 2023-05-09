عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

سامسونج ألترا22 بـ68
سامسونج ألترا22 بـ68 جنيه.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق

تتعدد أشكال النصب على مواقع التواصل الاجتماعي وتختلف كل يوم لتصبح واقعية ولا يمكن التفريق بينها وبين الحقيقة.

خاصة عمليات سرقة البيانات التي تتم عن طريق روابط متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو مثل هذا المقطع الصادم المنتشر على فيسبوك.

يوهم المقطع المنشور على فيسبوك المشاهدين بأنه متجر موثوق لبيع الهواتف المحمولة، حيث يقوم بالإعلان عن هاتف سامسونج جلاكسي S22 ألترا مقابل 68 جنيهًا مصريًا.

 

عرض مغري

ويعرض المقطع مواصفات الهاتف باللغة الإنجليزية ومشاهد مذهلة تبرز مميزاته، ثم يطلب من المشاهدين على فيسبوك التوجه إلى رابط الشراء مقابل 68 جنيهًا فقط وهو ما قد يعتبره الكثيرون عرضًا مغريًا.

بحث موقع صدى البلد وراء حقيقة المقطع ووجد أن المتجر مزيف ويستخدم أسماء متاجر شهيرة في مصر لخداع المشاهدين وإقناعهم بحقيقة المعروض فيسارعون إلى إدخال بياناتهم الشخصية لتلقي المكافأة.

يوجه الرابط المرفق بالفيديو المشاهدين إلى صفحة لملء بياناتهم الشخصية ثم يطلب منهم إدخال رقم "الفيزا" أو بطاقة الائتمان.

وبعد ملء البيانات يطلب منهم الانتظار مدة دقيقتين حتى يتم فحص المدخلات ويعدهم بتسليم المكافأة (الهاتف) في خلال 3 أيام.

وخلال فترة الانتظار يتم تحميل أرقام الفيزا وجميع البيانات الشخصية للشخص وربما سرقة جميع أمواله الموجودة في حسابه البنكي.

 

احذر سرقة بياناتك وأموالك بهذه الطريقة

وتنتشر مثل هذه الروابط المزيفة وغيرها من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا احذر الضغط على أي رابط غير موثوق أو تداوله، ولا تقم بإعطاء بياناتك الشخصية لأي جهة حتى تتأكد من مصدرها.

وتحذر جميع البنوك دائمًا من الإدلاء بأية معلومات شخصية حتى لموظفي البنك أنفسهم مثل رقم التعريف الشخصي، رقم التعريف الهاتفي، كلمة المرور السري للحساب، أو الثلاثة أرقام المدونة على ظهر بطاقة الائتمان.
 

فيسبوك سامسونج ألترا ألترا 22 جالاكسي ألترا النصب جنيه جالاكسي S22 الترا بيع الهواتف المحمولة هاتف سامسونج بطاقة الائتمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

بشرى للقلعة الحمراء.. وضربة موجعة للترجي قبل لقاء الأهلي بخلاف الحضور الجماهيري

حقيقة فضل سورة الفجر للزواج خلال 6 أيام.. فيها 10 أسرار لا تعرفها

موضوعات متعلقة

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

30 دقيقة من التحدث في الهاتف تصيبك بمرض خطير

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

دراسة مقلقة: 10 آلاف فيروس في أمعاء طفلك.. كيف ذلك؟

أسرع طريقة للتخلص من الصلع وتطويل الشعر.. إكليل الجبل يتصدر TikTok

لن تصدق.. مشردة أمريكية تتحول إلى مليونيرة بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقتل 9 أشخاص في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أذكار الصباح .. وأفضل 20 دعاء للرزق الحلال وحفظ النفس من الهلاك

محمد فاروق: الريان القطري يطلب ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين دولار

بايدن: نظام الأسد يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي

ميدو يكشف تفاصيل تدريبات الزمالك مع أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ