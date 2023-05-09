سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

تتعدد أشكال النصب على مواقع التواصل الاجتماعي وتختلف كل يوم لتصبح واقعية ولا يمكن التفريق بينها وبين الحقيقة.

خاصة عمليات سرقة البيانات التي تتم عن طريق روابط متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو مثل هذا المقطع الصادم المنتشر على فيسبوك.

يوهم المقطع المنشور على فيسبوك المشاهدين بأنه متجر موثوق لبيع الهواتف المحمولة، حيث يقوم بالإعلان عن هاتف سامسونج جلاكسي S22 ألترا مقابل 68 جنيهًا مصريًا.

عرض مغري

ويعرض المقطع مواصفات الهاتف باللغة الإنجليزية ومشاهد مذهلة تبرز مميزاته، ثم يطلب من المشاهدين على فيسبوك التوجه إلى رابط الشراء مقابل 68 جنيهًا فقط وهو ما قد يعتبره الكثيرون عرضًا مغريًا.

بحث موقع صدى البلد وراء حقيقة المقطع ووجد أن المتجر مزيف ويستخدم أسماء متاجر شهيرة في مصر لخداع المشاهدين وإقناعهم بحقيقة المعروض فيسارعون إلى إدخال بياناتهم الشخصية لتلقي المكافأة.

يوجه الرابط المرفق بالفيديو المشاهدين إلى صفحة لملء بياناتهم الشخصية ثم يطلب منهم إدخال رقم "الفيزا" أو بطاقة الائتمان.

وبعد ملء البيانات يطلب منهم الانتظار مدة دقيقتين حتى يتم فحص المدخلات ويعدهم بتسليم المكافأة (الهاتف) في خلال 3 أيام.

وخلال فترة الانتظار يتم تحميل أرقام الفيزا وجميع البيانات الشخصية للشخص وربما سرقة جميع أمواله الموجودة في حسابه البنكي.

احذر سرقة بياناتك وأموالك بهذه الطريقة

وتنتشر مثل هذه الروابط المزيفة وغيرها من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا احذر الضغط على أي رابط غير موثوق أو تداوله، ولا تقم بإعطاء بياناتك الشخصية لأي جهة حتى تتأكد من مصدرها.

وتحذر جميع البنوك دائمًا من الإدلاء بأية معلومات شخصية حتى لموظفي البنك أنفسهم مثل رقم التعريف الشخصي، رقم التعريف الهاتفي، كلمة المرور السري للحساب، أو الثلاثة أرقام المدونة على ظهر بطاقة الائتمان.

