موجز السوشيال| عرض مغرٍ لنجم الأهلي في الدوري القطري.. ونجل شيكابالا يبدأ مشواره مع كرة القدم

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في العرض القطري لنجم الأهلي حمدي فتحي.

وكتب عبر فيسبوك: “العرض القطري الخاص بحمدي فتحي يصل إلى 4 ملايين دولار.. وعرض اللاعب نفسه يصل إلى 2 مليون دولار في الموسم”.

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، السبب وراء غياب كابتن الترجي التونسي من مباراة الأهلي، في نصف النهائي الإفريقي.

وكتب عبر فيسبوك: "كابتن نادي الترجي التونسي مرياح اتوقف سنة بسبب صفع حكم مباراته في الدوري التونسي الاخيرة وبصق عليه، ويغيب عن مباراة الترجي والاهلي القادمة".

شارك محمود شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر آدم نجل شيكابالا من التمرين في الملعب، مع الناشئين لفريق كرة القدم، لأول مرة.