عرض أسطوري.. رومانو يكشف حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الهلال السعودي بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

كان برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أكد أمس الإثنين موافقة ميسي على الانضمام إلى الهلال السعودي، وسيرافقه سيرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة، لمدة موسمين.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ليونيل ميسي يريد الفوز بالدوري الفرنسي، ثم تحديد مستقبله بعد ذلك، لا يوجد قرار حتى الآن".

أضاف:" عرض الهلال 400 مليون يورو للموسم على الطاولة منذ أبريل الماضي لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن".

اختتم:" إصرار برشلونة على ضم ميسي ليس بالأمر السهل بسبب اللعب المالي النظيف".

صراع شرس على ضم ميسي:

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويرغب العملاق الباريسي في تجديد عقده، كما يتصارع برشلونة الإسباني والهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي على ضمه.