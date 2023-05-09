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توك شو

بعد وصول العالقين المصريين ميناء سفاجا|كاتب صحفي: ماتقوم به مصر ملحمة حقيقية

صدى البلد

أكد جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، أن ماتقوم به مصر منذ بداية الأزمة في السودان وحتى الآن هو ملحمة حقيقية، حيث استطاعت مصر أن تنفذ أكبر عملية إجلاء لمواطنيها وغيرهم من الجنسيات الأخرى، متابعًا أن مصر قدمت العون لكافة الدول التي طلبت المساعدة.

وأضاف “عفيفي” ، خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن المواطن المصري رقم واحد في الداخل والخارج، وذلك منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُسخر كافة إمكانياتها من أجل المواطن المصري.

وتابع أن الجمهورية الجديدة هدفها رفع المعاناة عن المواطن المصري، والدولة المصرية قادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع أي أزمة باحترافية وتحقيق النجاح في مواجهتها، مؤكدًا أنه يوجد منظومة عمل تُنفذ كافة التليمات بمنتهى الدقة.

جدير بالذكر أنه تم وصول العالقين المصريين منذ صباح اليوم ، وآخرين من الجنسيات المختلفة من ميناء بورتسودان، وذلك بواسطة سفينة مصرية.

وتحركت السفينة  المصرية  منذ الأمس من ميناء بورتسودان باتجاه ميناء سفاجا البحري، حيث تقل هذه السفينة أكثر من 400 المصريين ومن رعايا الدول الأجنبية: كينيا و روندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ونظمت الدولة المصرية كافة الخدمات للرعايا المصريين وغيرهم، حيث تلقت الدولة المصرية إشادات من الرعايا عبى قدرتها في إجلائهم من جمهورية السودان، وظهر ذلك من خلال حمل أعلام جمهورية مصر العربية من قبل الركاب على متن السفينة.
 

مصر السودان الجمهورية الجديدة ميناء بورتسودان توك شو صدى البلد

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بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

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