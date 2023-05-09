عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. نتنياهو يأمر الأجهزة الأمنية بالعودة لسياسة الاغتيالات

نتنياهو يأمر الأجهزة
نتنياهو يأمر الأجهزة الأمنية بالعودة لسياسة الاغتيالات

وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية إلى العودة إلى سياسة الاغتيالات.

وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم غزة، مما أوقع 13 شهيدا وعشرات الإصابات، ومن بين الشهداء قادة ومسؤولون في فصائل فلسطينية في القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بتنفيذ سلسلة من محاولات الاغتيال لعدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة ، أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 وإصابة العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة خليل البهتيني ومنزل جهاد غنام امين سر المجلس العسكري للسرايا في محافظة رفح جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ عملية عسكرية ضد الجهاد الاسلامي داعيا المستوطنين في غلاف غزة إلى التوجه للملاجئ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 13 شهيدا بينهم ست نساء واربع أطفال من بين ثلاثة عشر شهيدا اضافة الى 20 جريح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

بعد إجلائهم من بورتسودان.. السفينة الحربية المصرية تصل ميناء سفاجا وعلى متنها عالقين

الصين تطرد دبلومسي كندي من شنجهاي رداً على إجراء مماثل

مفاجأة بأسعار الذهب العالمية اليوم.. انخفاض وسط مخاوف انهيار الدولار

بشري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل

تطور خطير.. نتنياهو يأمر الأجهزة الأمنية بالعودة لسياسة الاغتيالات

دعاء تفريج الهم والكرب.. احرص عليه عقب التسليم من الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

خد منها التليفون .. طالبة تعتدي بشكل صادم على معلمها في أمريكا

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ