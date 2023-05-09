تطور خطير.. نتنياهو يأمر الأجهزة الأمنية بالعودة لسياسة الاغتيالات

وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية إلى العودة إلى سياسة الاغتيالات.

وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم غزة، مما أوقع 13 شهيدا وعشرات الإصابات، ومن بين الشهداء قادة ومسؤولون في فصائل فلسطينية في القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بتنفيذ سلسلة من محاولات الاغتيال لعدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة ، أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 وإصابة العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة خليل البهتيني ومنزل جهاد غنام امين سر المجلس العسكري للسرايا في محافظة رفح جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ عملية عسكرية ضد الجهاد الاسلامي داعيا المستوطنين في غلاف غزة إلى التوجه للملاجئ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 13 شهيدا بينهم ست نساء واربع أطفال من بين ثلاثة عشر شهيدا اضافة الى 20 جريح.