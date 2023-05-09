قائد القوات الأوكرانية: دمرنا 23 صاروخا من 25 أطلقتهم روسيا على شعبنا

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني اليوم الثلاثاء ، إن القوات الروسية أطلقت 25 صاروخ كروز من طراز كاليبر وكيه-555، وكيه-101 على أوكرانيا خلال الساعات الماضية ، حيث دمرت وحدات الدفاع الجوي 23 صاروخا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زالوجني قوله "هاجم الروس أراضي أوكرانيا بصواريخ كروز المطلقة من البحر والجو، وأطلق الروس صواريخ كاليبر كروز من ناقلات في البحر الأسود استهدفت المناطق الشرقية من البلاد، وصواريخ من طراز كيه-555، وكيه-101 من الطائرات الإستراتيجية و4 من طراز Tu-95ms من منطقة بحر قزوين".

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، إنه تم إسقاط 8 صواريخ معادية فوق منطقة دنيبرو، وسقط حطام أحدها على مبنى من 4 طوابق، مما أدى إلى إصابة أحد المدنيين.

وأضاف أنه في الليلة الماضية، أسقط الجيش من القيادة الجوية الشرقية جميع الصواريخ الثمانية التي أرسلها الجيش الروسي إلى المنطقة.

وأوضح أن شظايا من "الخردة المعدنية" الروسية سقطت على مبنى من 4 طوابق في دنيبرو، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وهي في المستشفى، لقد كان الوضع متوترا للغاية في منطقة نيكوبول، وأطلق الجيش الروسي النار على نيكوبول بالمدفعية الثقيلة وتم تدمير منزل خاص وتضررت 4 أخرى وتضررت بناية خارجية وخطوط كهرباء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.