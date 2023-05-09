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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يلتقي بروكسي اليوم في بطولة كأس مصر

الزمالك
الزمالك

يلتقي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره بروكسي، المقرر لها اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي، في دور ال32 لكأس مصر.

ويسعى الزمالك لتخطي بروكسي، والوصول لأبعد خطوة في المسابقة التي ودّعها النسخة الماضية، من الدور قبل النهائي، بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة استبعاد محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي لعدم الجاهزية، ومصطفى الزناري وعمر جابر لأسباب فنية، وأحمد سيد زيزو بقرار من الجهاز الفني لإراحته.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

الزمالك بروكسى كأس مصر أحمد سيد زيزو أوسوريو

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