مصرع طفل صدمه قطار أمام مزلقان ناصر ببني سويف

لقي صبي مصرعه إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد مستقلاً دراجة هوائية من الجهة المعاكسه بمزلقان مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بصبي أمام مزلقان مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن وفاته في الحال، وتم التوجيه بانتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن الصبي المتوفي يدعى؛ عبد الله شريف علي 14 عامًا، كان يستقل دراجة هوائية وخلال اغلاق بوابة المزلقان لقدوم أحد القطارات، حاول العبور من الجهة المعاكسه فصدمه القطار ولقى مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم واخطرت جهات التحقيق وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، صرحت بدفن الجثمان.