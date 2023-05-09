اختلفت مع شقيقته فخنقها بالإيشارب.. ضبط شاب قتل فتاة في المنوفية

لقيت فتاة مصرعها على يد شقيق صديقتها أثناء زيارتها لهم بمنزلهم في المنطقة الأولى بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وذلك عقب قيامه بخنقها بـ"إيشارب" إثر مشادة بين الفتاة وشقيقته.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع فتاة في المنطقة الأولى “ابني بيتك” في مدينة السادات خنقا.

بالانتقال تبين أنه أثناء تواجد "ن. ا"، 26 سنة، مقيمة بمحافظة البحيرة، لدى صديقتها، نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، فقام شقيق صديقتها ويدعى "و. ع"، ٢٥ سنة، بخنقها بإيشارب، حيث لقيت مصرعها في الحال.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وبسؤال والدته أكدت أن نجلها يعاني من مرض نفسي ويتم علاجه، وأن المتوفاة صديقة ابنتها ودائمة التردد عليهم لأنها تقيم في محافظة البحيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.