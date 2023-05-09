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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف جرائم سرقة ويضبط الجناة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

فقد تمكنت القوات الأمنية من كشف العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها ، فقد تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامهما بإرتكاب (5) وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب جراج - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بسرقة (دراجة نارية) ، وإعترف بإرتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وبيعه متحصلات السرقة لدى "عميليه سيئ النية" (شخصين - مقيمين بمحافظة الجيزة) ، وأمكن ضبطهما.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بسرقة (بارات وكابلات نحاسية من داخل كبينة كهرباء) حال قيامه بالسرقة من داخل كابينة كهرباء بأسلوب "القطع" وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من أحد الأشخاص مستخدماً مركبة "تروسيكل" بأسلوب "التتبع والخطف" ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى ، مركبة "التروسيكل ملكه" المستخدمة فى الواقعة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية السرقات امن القاهرة سرقات مباحث القاهرة

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