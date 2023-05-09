هشام آمنة والداودي يتابعان مشروعات "حياة كريمة" والموجة الـ21 لإزالة التعديات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة و معدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، و مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، و منظومة النظافة، وجهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وفى بداية الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ قنا جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة فى متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار ، وطالب «آمنة»، بضرورة تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين والحد من أي ممارسات غير قانونية، والالتزام بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، و اعلام المواطنين بأرقام الشكاوى وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا انه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلي استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، والتعامل مع أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها.

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى .

ووجه اللواء هشام آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار اللواء اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ، مشيرا الي انه تم استرداد 51 فدانا و 23 قيراطا أملاك دولة حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعد بالمباني على مساحة 14 ألفا و 178 مترا، و 50 حالة تعد بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و 23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعد بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و 17 قيراطا.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تشهدها المحافظة حيث يبلغ نصيب محافظة قنا من مشروعات " حياة كريمة" حوالي ١٨٧٢ مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية ، موزعين على ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة فى ٥ مراكز ، باستثمارات تبلغ حوالي ٣١ مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى ١.٥ مليون مواطن ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية الجارية لوصول كافة التجهيزات الخاصة بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية فى المرحلة الأولى لتشغيلها واستقبال المواطنين بها.

وأشار اللواء هشام آمنة الي حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية في المرحلة الأولي خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا أكثر من 90% ، وتم استلام العديد من المنشآت وجارى افتتاحها تجريبياً ، لافتا الي أن المرحلة الثانية من المبادرة فمن المقرر أن تستهدف قرى مركزىّ نجع حمادى وقنا ، وتم الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة .

وفى نفس السياق... أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه ناقش خلال لقائه مع محافظ قنا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022 / 2023 والتي تبلغ استثماراتها حوالي ٤٧٥ مليون جنيه حيث يتم من خلالها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، بالاضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والإنارة، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي تحديات تواجه عملية التنفيذ، بينما أشار «الداودي»، إلى أن أعمال المشروعات تسير على قدم وساق لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

كما أطمأن اللواء هشام آمنة على جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم الاشارة إلى أنه تم توريد ١٧٠ ألف شجرة الي محافظة قنا بالاضافة الي حوالي ٤٥ ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودي أن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة ( 109 ألف شجرة مثمرة ، 61 ألف شجرة زينة ) ، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار ، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة ، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها ، مشيرا إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت ( 36 الف شجرة زيتون ، و 36 الف شجرة ليمون ، و 23 الف شجرة جوافة ، و 20 الف شجرة كونو كاربس ، و 20 الف شجرة كازورينا ، و 18 الف شجرة كافور ، و 10 الف شجرة برتقال ، و 2 الف شجرة يوسفي ، و 2 الف شجرة رومان ، و 2 الف شجرة فرشة الزجاج ، و 1 الف شجرة أكاسيا جاوكا ) .

واختتم الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة في رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية تكثيف جهود المحافظة في رفع القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم تراكم القمامة في الصناديق، ولفت المحافظ إلى قيام الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بحملات مستمرة ودورية لرفع مخلفات وقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها .

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