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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات وضع مناهج الإعدادية الجديدة بصفوفها الثلاثة ، وذلك في إطار استمرار الوزارة في رحلة تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر .

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ،  بوضع الإطار العام لـ مناهج الإعدادية الجديدة ، لتصبح مناهج مصرية ذات ملامح دولية.

وعلم موقع صدى البلد من مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن صياغة الإطار العام الجديد لـ مناهج الإعدادية الجديدة ، تهدف إلى تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم ، من خلال تأسيس بيئة تعلم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب المرحلة الإعدادية وتبرز قدراتهم.

الهدف من مناهج الإعدادية الجديدة

وأوضحت المصادر أن الإطار العام لـ مناهج الإعدادية الجديدة ، يستهدف أيضا التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق، تحقيقا للمزيد من التعلم .

وشددت المصادر على أنه أثناء وضع الإطار العام الجديد لـ مناهج الإعدادية الجديدة ، تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى الاعتبار ما تم من فقد للتعلم أثناء تداعيات جائحة كورونا ، والتي تركت فجوة في مختلف أنحاء العالم لا تزال الدول تتعامل مع تأثيراتها في مجال التعليم .

وأوضحت المصادر ، أنه في مناهج الإعدادية الجديدة ، تراعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

وأكدت المصادر ، أن مناهج الإعدادية الجديدة ، يتم بناءها من جانب خبراء التربية والتعليم ومركز المناهج ، على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس.

وأشارت المصادر ، إلى أنه أثناء بناء الإطار العام الجديد لـ مناهج الإعدادية الجديدة ، تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية ، والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، ، مع اعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما أكد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.

كما شددت المصادر ، على أن مناهج الإعدادية الجديدة سوف تساعد الطالب على أن ينتقل من الحفظ والتكرار إلي الابتكار والإبداع ومن الاعتماد علي الآخرين إلى الاعتماد علي الذات وإنتاج المعرفة 

وأكدت المصادر أنه في نظام التعليم الجديد بمناهجه الجديدة ، سيتم تقييم الطلاب عن طريق قياس المفاهيم الكبرى واختبار الاستعداد للتعلم الذي يجعل من التعلم رحلة مدى الحياة

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر تضع تطوير المناهج التعليمية بالمراحل المختلفة على رأس أولوياتها .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الوزارة ركزت في تطوير المناهج على تحقيق نواتج التعلم وتعلم المفاهيم الكبرى والممارسات الهندسية والعلمية ، مع التركيز على قدرات ومواهب الطلاب وتطويرها والاستثمار فيها.

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