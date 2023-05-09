مصريون ورعايا دول أخرى.. ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من السودان

أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير، تعليمات برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحرى، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى (جوازات، جمارك، شرطة، حجر صحى... إلخ)، لسرعة إنهاء الإجراءات وحسن الاستقبال وتقديم ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.

واستقبل ميناء سفاجا البحرى صباح اليوم، الثلاثاء، إحدى الوحدات البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية والمخصصة لنقل الركاب، وعلى متنها 466 عائداً من المصريين وعدد من رعايا الدول الأخرى العالقين بدولة السودان (272 مصريا، و184 سودانيا، و5 بريطانيين، و1 أمريكي، و1 كيني، و3 روانديين).

وكان في استقبال العائدين اليوم، بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس سيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.

وقام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير 12 أتوبيسا من شركات وزارة النقل بواقع 6 أتوبيسات من شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت)، و6 أتوبيسات من شركة الصعيد للنقل والسياحة (إيچي باص)، وذلك على نفقة وزارة النقل لنقل العائدين إلى محطة عدلى منصور التبادلية بالقاهرة، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوى الامراض المزمنة والحالات الحرجة وسرعة نقل الحالات الحرجة للمستشفيات لتلقى العلاج الفوري بمستشفيات مدينتى الغردقة وسفاجا لتلقى الحالات المختلفة وعمل اللازم، كما تم تجهيز نقطة طبية مزودة بجميع الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية وإعطاء التطعيمات اللازمة والتأكد من سلامة جميع الأفراد.

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