عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصريون ورعايا دول أخرى.. ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من السودان

العائدون من السودان
العائدون من السودان

أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير، تعليمات برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحرى، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى (جوازات، جمارك، شرطة، حجر صحى... إلخ)، لسرعة إنهاء الإجراءات وحسن الاستقبال وتقديم ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.

واستقبل ميناء سفاجا البحرى صباح اليوم، الثلاثاء، إحدى الوحدات البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية والمخصصة لنقل الركاب، وعلى متنها 466 عائداً من المصريين وعدد من رعايا الدول الأخرى العالقين بدولة السودان (272 مصريا، و184 سودانيا، و5 بريطانيين، و1 أمريكي، و1 كيني، و3 روانديين). 

وكان في استقبال العائدين اليوم، بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس سيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي. 

وقام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير 12 أتوبيسا من شركات وزارة النقل بواقع 6 أتوبيسات من شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت)، و6 أتوبيسات من شركة الصعيد للنقل والسياحة (إيچي باص)، وذلك على نفقة وزارة النقل لنقل العائدين إلى محطة عدلى منصور التبادلية بالقاهرة، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوى الامراض المزمنة والحالات الحرجة وسرعة نقل الحالات الحرجة للمستشفيات لتلقى العلاج الفوري بمستشفيات مدينتى الغردقة وسفاجا لتلقى الحالات المختلفة وعمل اللازم، كما تم تجهيز نقطة طبية مزودة بجميع الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية وإعطاء التطعيمات اللازمة والتأكد من سلامة جميع الأفراد.

IMG-20230509-WA0041
IMG-20230509-WA0041
IMG-20230509-WA0042
IMG-20230509-WA0042
IMG-20230509-WA0040
IMG-20230509-WA0040
IMG-20230509-WA0039
IMG-20230509-WA0039
IMG-20230509-WA0038
IMG-20230509-WA0038
IMG-20230509-WA0034
IMG-20230509-WA0034
IMG-20230509-WA0035
IMG-20230509-WA0035
IMG-20230509-WA0036
IMG-20230509-WA0036
IMG-20230509-WA0037
IMG-20230509-WA0037
IMG-20230509-WA0032
IMG-20230509-WA0032
IMG-20230509-WA0033
IMG-20230509-WA0033

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

ترشيحاتنا

الجزائر تدين التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

نداء عاجل من شولتز لـ الاتحاد الأوروبي بشأن احتفالات روسيا بـ يوم النصر

إنجاز تاريخي ..مصر تحقق أول ميدالية عالمية برونزية في سباحة المياه المفتوحة

مصريون ورعايا دول أخرى.. ميناء سفاجا البحري يستقبل 466 عائدا من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ