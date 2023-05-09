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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش تعظيم الاستفادة من الحديقة الدولية وبعض المراسي النيلية

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش خطة تنمية الموارد بالمحافظة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعظيم الاستفادة من الحديقة الدولية وبعض المراسي النيلية وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى ضرورة ترشيد الانفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد.

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جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ، وعدلي ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ، وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق ، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ، والمهندس حاتم فؤاد وكيل وزارة الري بأسيوط ، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، ومسئولي الشئون المالية والري بالمحافظة.
وكلف محافظ أسيوط ؛ اللجنة المشكلة لهذا الشأن بتسريعة وتيرة العمل في اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لطرح مرسي "الهابي دولفين" التابع لمشروع العبارات النهرية ومرسى "الداون تاون" التابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والحديقة الدولية بمنقباد وغيرها من الأماكن في أسرع وقت ممكن وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة لافتاً إلى ضرورة تنسيق العمل بين كافة الادارات والوحدات المحلية بالمراكز والقرى في عمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الاصول والاستفادة منها بما يسهم في تنمية موارد المحافظة مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين.

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