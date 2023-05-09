محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ 2000 مشروعًا بـ 149 قرية ضمن حياة كريمة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعه الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يجري العمل في 2000 مشروعًا بنطاق 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية.

حيث استعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة "حياة كريمة" وخاصة التي تم الإنتهاء من أعمالها الإنشائية للعمل على تسليمها وتوصيل المرافق لها لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن خلال الفترة القادمة لتعود بالنفع على المواطنين كما تم مناقشة بعض الملاحظات التى تم رصدها وتعوق عملية الاستلام لبعض المشروعات لتلافيها وسرعة توصيل المرافق لها لنهو أعمالها في مواعيدها المقررة.



وشدد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبعًا للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها مشددًا على سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التي تم الانتهاء منها وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التي بلغت نسب تنفيذ عالية ووضع رؤية واضحة لخطة التدارك بالمشروعات التي مازالت نسب التنفيذ بها بسيطة مع وضع جدول زمني مضغوط لتلك الخطة.



وأوضح اللواء عصام سعد أن خطة المحافظة الشاملة لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" تسير بمعدلات منتظمة من خلال المتابعة اليومية لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها حيث يجري تنفيذ 35 مجمع خدمات حكومية للمواطنين بتكلفة 358 مليون جنيه و35 مجمع زراعي بتكلفة 259 مليون جنيه و82 مشروع بالشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 98 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه

ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه

والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و146 برج محمول و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.



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