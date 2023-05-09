منسق مصر العامة: المكتبات المتنقلة الجديدة مجهزة بأحدث التقنيات لخدمة المواطنين بالقرى

أكد الدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر العامة، أن هناك 912 مكتبة عامة، مضيفاً أن مشروع المكتبات المتنقلة ، عبارة عن عربات كبيرة مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تحتوي على شبكة إنترنت ، وتليفزيون لعرض أفلام و مواد علمية.

المنسق العام لمكتبات مصر:المكتبات المتنقلة الجديدة تم توزيعها في 6 محافظات



وأضاف أحمد أمان، أثناء أستضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المكتبات المتنقلة الجديدة تم توزيعها في 6 محافظات، لافتاً إلى أن المكتبات المتنقلة تقدم عدة خدمات للمواطنين بالقرى، منها: إعارة الكتب لمدة أسبوعين، و تقدم أنشطة بالإستعانة بمدربين محترفين في مجال الأشغال اليدوية، و الأنشطة الفنية.



وتابع المنسق العام لمكتبات مصر العامة، أنه هناك شراكات مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الإتصالات، و يتم من خلال تلك الشراكات تقديم مبادرات تهتم بالمرأة المصرية، مثل : التدريب على الصناعات الصغيرة.