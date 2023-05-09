انطلاق مشروع مكتبات مصر المتنقلة في قرى «حياة كريمة» بـ6 محافظات.. تفاصيل

قالت أماني حسن، مسئول أنشطة وخدمات المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة، إنه بتوجيهات من القيادة السياسية وبالتعاون مع وزيرة الثقافة وصندوق مكتبات مصر العامة، تم تنفيذ الإطار الخاص بخطة العربات المتنقلة فى ثلاثة محاور، الأول بدأ برفع كفاءة لحوالي 5 حافلات بمحافظة الإسماعيلية والشرقية ومرسي مطروح.

وأضافت أماني حسن، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن رفع الكفاءة لتلك الحافلات تكلف ما يقرب من 120 إلى 150 ألف جنيه، وبدأت المرحلة الثانية فى العام المالي الحالي وهي التوجه بالعربات المتنقلة إلى 6 محافظات، 3 فى وجه قبلي و3 فى وجه بحري.

وأوضحت أنه بالنسبة لوجه قبلي فكانت فى قنا والأقصر والمنيا، أما الوجه البحري فكان موجهة إلى مدينة الإسماعيلية ودمنهور ودمياط، لافتة إلى أنه سيكون هناك 6 محافظات أخرى مع بداية العام المالي القادم، وكل تلك العربات مستهدفة قرى “حياة كريمة”.