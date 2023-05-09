تضامن الغربية: توزيع ملابس على 200 أسرة من الأكثر احتياجا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، بقرى الجابرية وكفر العبايدة والقيراطيه بمركز المحلة فى محافظة الغربية .

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تلك المبادرات تعمل على تخفف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

وأضاف أن هذا يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .