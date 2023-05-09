الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين.. ومصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة|أبرز أخبار اليوم

تناولت برامج التوك شو،اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، محليًا وعالميًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:



بشرى من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة واستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبرى ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.



"لقمة العيش".. القرش: موسم حصاد القمح يمثل عيداً للمصريين| فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المواطن المصري يشعر بالفرح والسعادة في موسم حصاد القمح، والذي يعد بمثابة عيداً للمصريين، مضيفاً أن القمح شريك أساسي في حياة المواطن المصري، و ذلك على مدار التاريخ.



مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

صرحت الخارجية المصرية بأن مصر تؤكد رفضها الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية.



بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

عرضت كل من فضائية اكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية مقاطع فيديو ترصد لقطات لـ وصول العالقين المصريين وآخرين من الجنسيات المختلفة من ميناء بورتسودان، وذلك بواسطة سفينة حربية مصرية.



العائدون من السودان: السيسي أب.. والقوات المسلحة أهلنا وحمايتنا|فيديو

وجهت فتاة سودانية قادمة من السودان، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية التي ساعدتهم على المجيء لمصر.



الزراعة: 450 نقطة لتجميع القمح ومتوسط إنتاج الفدان 22 أردبا.. فيديو



أدلى الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و تقديم الإعلامية رشا مجدي، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، بعدة تصريحات تتعلق بإنتاج موسم حصاد القمح لهذا العام.



الزراعة: منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني.. فيديو

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاحتفال بموسم حصاد القمح متوارث منذ مصر القديمة، ووضح هذا في النقوش الموجودة على جدران المعابد.

عبدالغفار: 8.8 مليون سيدة تلقت خدمات الفحص ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن خدمات مبادرة دعم صحة المرأة موجهة للسيدات والمرأة فوق سن الـ18، للتعامل مع الكشف المبكر عن أى أعراض مرتبطة بالثدي، لأن أورام الثدي من أكثر الأورام شيوعا بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز الـ100% فى حالات الاكتشاف المبكر.



صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر يصف إحساسه بعد فوز الأهلي

قال أحمد إبراهيم، صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر، والمشجع الأهلاوي من ذوي البصيرة، وكان فى يده راديو صغير ويسمع المباراة وتعليقها من المدرجات: “حضرت كام ماتش من قبل، ومرة فى إستاد القاهرة لمجرد الأجواء الجماهيرية، والإمارات مثلها مثل مصر بالضبط، وكان هناك حفاوة وتنظيم للمباراة”.

رسائل مبطنة من شاكيرا خلال حفل تكريمها بجائزة «سيدة العام»|هل قصدت بيكيه؟

حرب الرسائل المبطنة بين شاكيرا وبيكيه لم تنته بعد، آخرها حصول شاكيرا على جائزة “سيدة العام” في حفل “بيلورد” في ميامي.