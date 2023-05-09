عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين.. ومصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة|أبرز أخبار اليوم

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو،اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، محليًا وعالميًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

بشرى من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة واستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبرى ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

"لقمة العيش".. القرش: موسم حصاد القمح يمثل عيداً للمصريين| فيديو
أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المواطن المصري يشعر بالفرح والسعادة في موسم حصاد القمح، والذي يعد بمثابة عيداً للمصريين، مضيفاً أن القمح شريك أساسي في حياة المواطن المصري، و ذلك على مدار التاريخ.

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرحت الخارجية المصرية بأن مصر تؤكد رفضها الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية.

بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان
عرضت كل من  فضائية اكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية مقاطع فيديو ترصد لقطات لـ وصول العالقين المصريين وآخرين من الجنسيات المختلفة من ميناء بورتسودان، وذلك بواسطة سفينة حربية مصرية.
 

العائدون من السودان: السيسي أب.. والقوات المسلحة أهلنا وحمايتنا|فيديو
وجهت فتاة سودانية قادمة من السودان، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية التي ساعدتهم على المجيء لمصر.

الزراعة: 450 نقطة لتجميع القمح ومتوسط إنتاج الفدان 22 أردبا.. فيديو

أدلى الدكتور  محمد القرش  المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و تقديم الإعلامية رشا مجدي، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، بعدة تصريحات تتعلق بإنتاج موسم حصاد القمح لهذا العام.

الزراعة: منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني.. فيديو

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاحتفال بموسم حصاد القمح متوارث منذ مصر القديمة، ووضح هذا في النقوش الموجودة على جدران المعابد.

عبدالغفار: 8.8 مليون سيدة تلقت خدمات الفحص ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن خدمات مبادرة دعم صحة المرأة موجهة للسيدات والمرأة فوق سن الـ18، للتعامل مع الكشف المبكر عن أى أعراض مرتبطة بالثدي، لأن أورام الثدي من أكثر الأورام شيوعا بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز الـ100% فى حالات الاكتشاف المبكر.

صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر يصف إحساسه بعد فوز الأهلي
قال أحمد إبراهيم، صاحب الصورة الأشهر في مباراة السوبر، والمشجع الأهلاوي من ذوي البصيرة، وكان فى يده راديو صغير ويسمع المباراة وتعليقها من المدرجات: “حضرت كام ماتش من قبل، ومرة فى إستاد القاهرة لمجرد الأجواء الجماهيرية، والإمارات مثلها مثل مصر بالضبط، وكان هناك حفاوة وتنظيم للمباراة”.

رسائل مبطنة من شاكيرا خلال حفل تكريمها بجائزة «سيدة العام»|هل قصدت بيكيه؟

حرب الرسائل المبطنة بين شاكيرا وبيكيه لم تنته بعد، آخرها حصول شاكيرا على جائزة “سيدة العام” في حفل “بيلورد” في ميامي. 

الأرصاد موسم حصاد القمح الزراعة السيسي الطقس اليوم توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

ترشيحاتنا

بيان عاجل من موسكو بشأن قائمة الاغتيالات الأوكرانية للشخصيات الروسية

نتنياهو: 95% من المشاكل الأمنية لإسرائيل تنبع من إيران

رئيس الوزراء يشهد فيلما وثائقيا عن نشاط الأمم المتحدة في مصر

الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.. أفضل استفتاح للصلاة

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

لدينا طرقا أخرى.. أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن اتفاقية الحبوب مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ