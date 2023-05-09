عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"لقمة العيش".. القرش: موسم حصاد القمح يمثل عيداً للمصريين| فيديو

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المواطن المصري يشعر بالفرح والسعادة في موسم حصاد القمح، و الذي يعد بمثابة عيداً للمصريين، مضيفاً أن القمح شريك أساسي في حياة المواطن المصري، و ذلك على مدار التاريخ.

القرش: القمح يمثل للمصريين "لقمة العيش"

وأضاف " القرش" أثناء استضافته مع برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" و الذي يرأس تحريره، الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك اهتماماً كبيراً من المواطن والفلاح المصري بموسم حصاد القمح، لأن القمح يمثل للمصريين العنصر الأساسي للغذاء "لقمة العيش".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تنفذ  حالياً، مشروعات عملاقة، تعظم من ريادة القطاع الزراعي، مؤكداً أن الدولة المصرية تحافظ على حياة الفلاح المصري من خلال تقديم مشروعات خدمية و مشروعات إنتاجية.

 

 

القرش موسم حصاد القمح وزارة الزراعة الفلاح المصرى القطاع الزراعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

الأطرش: الأقارب هم الأحق بالوصاية على مال اليتيم وليس الأم لهذا السبب

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ