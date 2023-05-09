"لقمة العيش".. القرش: موسم حصاد القمح يمثل عيداً للمصريين| فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المواطن المصري يشعر بالفرح والسعادة في موسم حصاد القمح، و الذي يعد بمثابة عيداً للمصريين، مضيفاً أن القمح شريك أساسي في حياة المواطن المصري، و ذلك على مدار التاريخ.

القرش: القمح يمثل للمصريين "لقمة العيش"

وأضاف " القرش" أثناء استضافته مع برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" و الذي يرأس تحريره، الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك اهتماماً كبيراً من المواطن والفلاح المصري بموسم حصاد القمح، لأن القمح يمثل للمصريين العنصر الأساسي للغذاء "لقمة العيش".

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تنفذ حالياً، مشروعات عملاقة، تعظم من ريادة القطاع الزراعي، مؤكداً أن الدولة المصرية تحافظ على حياة الفلاح المصري من خلال تقديم مشروعات خدمية و مشروعات إنتاجية.