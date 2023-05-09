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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة: 450 نقطة لتجميع القمح ومتوسط إنتاج الفدان 22 أردبا.. فيديو

موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح

قال الدكتور  محمد القرش  المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و تقديم الأعلامية رشا مجدي، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، بعدة تصريحات تتعلق بإنتاج موسم حصاد القمح لهذا العام، و التي جاءت فيما يلي:

 

الزراعة: عملية التوريد هذا العام ستتجاوز 4 ملايين طن قمح

 

أكد الدكتور محمد  القرش  المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك إقبالا كبيرا من الفلاحين على عملية التوريد هذا العام، مشيرا إلى أن تواجد نقط تجميع القمح بالقرب من مناطق المزارعين، يجعلهم أكثر حرصاً على التوريد، بالإضافة إلى حصولهم على مستحقاتهم من الدولة.

 

وأوضح أن منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة لتؤكد على ريادة القطاع الزراع وتحافظ على حياة المواطن وتقدم له مشروعات خدمية وإنتاجية.

 

 

الزراعة: هناك 450 نقطة تجميع للقمح على مستوى الجمهورية

وقال “القرش"، إن هناك 450 نقطة تجميع للقمح على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن نظام التخزين في الصوامع، أدى إلى زيادة القدرة التخزينة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: "عملية التوريد هذا العام لن تقل عن العام الماضي، وسوف نتجاوز الـ4 ملايين طن قمح، وهناك تنوع في مصادر استيراد القمح".

 

 

 

"لقمة العيش".. القرش: موسم حصاد القمح يمثل عيداً للمصريين

 

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المواطن المصري يشعر بالفرح والسعادة في موسم حصاد القمح، و الذي يعد بمثابة عيداً للمصريين، مضيفاً أن القمح شريك أساسي في حياة المواطن المصري، و ذلك على مدار التاريخ.

وأضاف " القرش"، أن هناك اهتماماً كبيراً من المواطن والفلاح المصري بموسم حصاد القمح، مؤكداً أن القمح يمثل لقمة العيش والحياة للمواطن المصري، إضافة إلى أنه المصدر الرئيسي للغذاء.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تنفذ  حالياً، مشروعات عملاقة، تعظم من ريادة القطاع الزراعي، مؤكداً أن الدولة المصرية تحافظ على حياة الفلاح المصري من خلال تقديم مشروعات خدمية و مشروعات إنتاجية.

 

الزراعة: توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% من جملة إنتاج القمح هذا الموسم

 

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تعمل على توسيع المناطق التي يتم زراعتها، مثل مشروع مستقبل مصر، و مشروع الدلتا الجديدة، و مشروع توشكا، بالإضافة إلى مشروع الريف المصري الجديد، و مشروع تعمير و تنمية سيناء.

 

وأضاف " القرش"، أنه يتم العمل حالياً على تطوير الأراضي القديمة للمزارعين، و ذلك من خلال توفير التقاوي للمزارعين، مؤكداً أنه تم توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% من جملة الإنتاج للقمح، في الموسم الحالي لحصاد القمح.

 

 

 القرش: متوسطات إنتاج القمح  بلغت 22 أردب قمح 

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفلاحين اعتمدوا في زراعة موسم حصاد القمح الحالي على تقاوي جديدة، و ذلك أدى إلى زيادة إنتاج محصول القمح، مؤكداً أن متوسطات إنتاج القمح إرتفعت بشكل كبير حيث بلغت من 20إلى 22 أردب قمح، بدلاً من 10 أردب قمح.


وتابع:"أحنا كنا بننتج 20 ألف طب من التقاوي، و حالياً ننتج حوالي 150 ألف طن من التقاوي، و ذلك يزيد من فرص تلبية إحتياجات المزارعين"

 

 


 

 

 

 

 

الزراعة القمح محمد القرش موسم حصاد القمح الصوامع التقاوى

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