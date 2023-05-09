الزراعة: توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% من جملة إنتاج القمح هذا الموسم|فيديو

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تعمل على توسيع المناطق التي يتم زراعتها، مثل مشروع مستقبل مصر، و مشروع الدلتا الجديدة، و مشروع توشكا، بالإضافة إلى مشروع الريف المصري الجديد، و مشروع تعمير و تنمية سيناء.

القرش: متوسطات إنتاج القمح بلغت 22 أردب قمح

وأضاف " القرش" اثناء أستضافته مع برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه يتم العمل حالياً على تطوير الأراضي القديمة للمزارعين، و ذلك من خلال توفير التقاوي للمزارعين، مؤكداً أنه تم توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% من جملة الإنتاج للقمح، في الموسم الحالي لحصاد القمح.



وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفلاحين اعتمدوا في زراعة موسم حصاد القمح الحالي على تقاوي جديدة، و ذلك أدى إلى زيادة إنتاج محصول القمح، مؤكداً أن متوسطات إنتاج القمح إرتفعت بشكل كبير حيث بلغت من 20إلى 22 أردب قمح، بدلاً من 10 أردب قمح.



وتابع:"أحنا كنا بننتج 20 ألف طب من التقاوي، و حالياً ننتج حوالي 150 ألف طن من التقاوي، و ذلك يزيد من فرص تلبية إحتياجات المزارعين"