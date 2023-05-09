الزراعة: منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني.. فيديو

القمح يمثل لقمة العيش والحياة للمواطن المصري

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاحتفال بموسم حصاد القمح متوارث منذ مصر القديمة، وقد وضح هذا في النقوش الموجودة على جدران المعابد.

وقال القرش خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة صدى البلد، أن القمح كان شريكا أساسيا للمواطن المصري على مدار التاريخ.

القمح يمثل لقمة العيش والحياة للمواطن المصري

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح يمثل لقمة العيش والحياة للمواطن المصري، إضافة إلى أنه المصدر الرئيسي للغذاء.

وأوضح أن منظومة توريد القمح موجودة منذ العصر الفرعوني، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات عملاقة لتؤكد على ريادة القطاع الزراع وتحافظ على حياة المواطن وتقدم له مشروعات خدمية وإنتاجية.