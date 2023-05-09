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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي: البابا تواضروس رمز وطني يعتز به كل المصريين

صدى البلد

استقبل السفير بسام راضي، سفير مصر في ايطاليا، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  فى روما الذي يقوم بزيارة للعاصمة الإيطالية والفاتيكان لمدة ستة أيام بمناسبة مرور خمسين عام على زيارة البابا شنودة الاولى للفاتيكان عام ١٩٧٣.

وأوضح السفير بسام راضي أن قداسة البابا تواضروس من المقرر ان يلتقي مع قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس، وكذلك الالتقاء بالاخوة الاقباط الارثوذكس من جنسيات مختلفة في أكبر كنائس العاصمة روما وهى كنسية سانت جوفاني فى سابقة الاولى من نوعها لاستقبال بابا الاسكندرية والاحتفاظ بقداسته، حيث سيلقى كلمة اليهم بهذه المناسبة، وكذلك من المنتظر لقاء البابا تواضروس مع عدد من المسؤلين الايطاليين بمقر السفارة المصرية في روما.

وقد صرح بسام راضي لوسائل الاعلام الإيطالي عشية استقبال البابا تواضروس، بأن قداسة البابا تواضروس يعتبر من الرموز الوطنية المصرية التى يعتز بها جميع المصريون وانه صاحب المقولة التاريخية الخالدة "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، فى وقت كانت تمر به مصر بظروف غاية في الدقة وغير مسبوقة في تاريخها الحديث.

بسام راضي تواضروس البابا روما الفاتيكان

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