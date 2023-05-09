الحوار الوطني| سمير الفيل يتحدث عن ضرورة تطوير الثقافة في الأقاليم.. خاص

انعقدت منذ أيام الجلسة الأولى من الحوار الوطني، وقد تم الإعداد له جيدا وسط انتظار من جميع الاتجاهات والتيارات السياسية والمجتمعية، وكانت للثقافة العديد من المحاور الموضوعة على طاولة الحوار الوطني، نظرًا لما تمثله الهوية المصرية من أهمية كبرى لدى كافة فئات الشعب المصري.

ترجمة الأعمال الأدبية

وفي حديثه لـ صدى البلد قال الكاتب سمير الفيل: نحن نريد أن تكون الثقافة حقيقية وليست ثقافة مهرجانات، ونريد الاهتمام بترجمة الأعمال الأدبية عن اللغات الأصلية مثل المشروع القومي للترجمة، والاهتمام بالمسرح خاصة في الأقاليم ووضع الميزانيات المعقولة، وإنشاء متاحف للحضارة المصريةفي شتى العصور، والاهتمام بقصور الثقافة التي هي تحت الترميم مثل قصر ثقاقة دمياط، والاهتمام بفن الموسيقى وإعادة تدريسه في المدارس، ووضع دستور للمثقفين للنهوض بالبلد و الاهتمام بفرق الفنون الشعبية مثل فرقة رضا والبحيرة وأسوان، و الاهتمام بإعادة ملتقى القاهرة للرواية بعد توقفه.



واستطرد: ارفع القبعة للمشروع القومي لثقافة الطفل قام بمشروع جيد جدًا نريد تطوير هذا العمل واستمراره، ويجب علينا مراعاة الاهتمام بالثقافة العلمية وترجمتها حيث أن هناك عجز كبير فيها، وإعادة الاعتبار للمسرح الحقيقي الهادف، وهذا لن يتم إلا بفكر متقدم،ونريد ربط الطلاب بتاريخهم و حضارتهم القديمة والاهتمام بالفن التشكيلي في المحافظات لماذا لا تتوافر فيهم وتتوافر في القاهرة والإسكندرية فقط.