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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

“ساعة عصاري بين النص والشاشة” بمركز جمال عبد الناصر الثقافي

صدى البلد

يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية أولى لقاءات “البيت” الشهرية، فى السادسة مساء الخميس القادم 11 مايو، يتضمن اللقاء الذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "ساعة عصاري بين النص والشاشة "، مناقشة الفيلم الروائي القصير "ساعة عصاري" اخراج شريف البنداري بطولة الفنان الراحل صلاح مرعى، الفنان باسم سمرة، وسهام عبد السلام ، كما يناقش نص "آخر النهار" ضمن المجموعة القصصية "حجرتان وصالة" للكاتب الكبير الراحل ابراهيم أصلان المأخوذ عنه قصة الفيلم.
 

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جدير بالذكر أن  "البيت" لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

جمال عبد الناصر إبراهيم أصلان التنمية الثقافية الفيلم الروائي القصير قطاع صندوق التنمية الثقافية

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