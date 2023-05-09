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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لنا سيئاتنا وحسناتنا..تامر فرج: أبحث عن قدوة في الأنبياء والعلماء

تامر فرج
تامر فرج

نشر الفنان تامر فرج تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن القدوة والتى نقتضى بها من الأنبياء. 

وقال تامر فرج : في رأيي الشخصي، أبحث عن قدوة في الأنبياء والعلماء، أما نحن الفنانون فنحن بشر نُصيب ونخطئ، ولنا سيئاتنا وحسناتنا.

وأضاف تامر فرج : ونحن فقط مشهورون والشهرة قد تكون بالخير وقد تكون بالسوء، رجل الأعمال مشهور ولكن ربما يكون فاسدا والعامل البسيط ليس مشهورا ولكن ربما يكون صالحا.

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تامر فرج 

ويقدم تامر فرج مسرحية "طيب وأمير" على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب- وسط البلد وابذى تم افتتاحه بحضور مدير المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي، ونجوم العرض: هشام إسماعيل- تامر فرج- عمرو رمزي- شريف حسني- نهى لطفي- شيماء عبد القادر- رشا فؤاد وعدد من النجوم من حضور العرض المسرحي.

أزاحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الستار عن اللوحة التذكارية لأعمال تطوير وتحديث "مسرح ميامي"، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة، وشهدت وزيرة الثقافة العرض المسرحي  الافتتاحي "طيب وأمير"، والذي يدور حول تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن افتتاح مسرح ميامي يُمثل قيمة مضافة إلى رصيد مسارح الدولة،  مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد ، منها مشروعات تطوير مسرحي الغد و بيرم التونسي ،وكذلك إعادة هيكلة مسرحي متروبول، والعائم ، إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض المسرحي "طيب وأمير" ، ووجهت التهنئة لفريق العمل على  عرضهم الافتتاحي وحثتهم على بذل  مزيد من الجهد ، وثمنت جهود الفنانين والمبدعين في إثراء المشهد الثقافي المصري.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بافتتاح مسرح ميامي بعد تطويره بالشكل الذي يليق بقيمة وعراقة مسارح الدولة، والتي شهدت عروضها خلال الفترة الماضية زخمًا لافتًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتجاوزت   بعض العروض ال 100 ليلة عرض مسرحي، وهو ما يؤكد أهمية المسرح لدى الجمهور المصري.

من جانبه، وجه الفنان ياسر الطوبجي، الشكر لوزيرة الثقافة، على إعادة افتتاح مسرح ميامي وإعادة تشغيله بعد تطويره  وأكد أن توليه مسئولية المسرح الكوميدي،  جعلته مسئولًا أن يُقدم أعمالًا كوميدية معاصرة في رداء جديد يناسب الجمهور الحالي والأجيال الحديثة،  فكانت مسرحية "طيب وأمير" المأخوذة من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري ، وأضاف أن خطته في المرحلة القادمة تكمن في جذب نجوم الكوميديا ، لتقديم أعمال قوية تناسب تاريخ المسرح الكوميدي المصري. 

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