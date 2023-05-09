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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

طريقة عمل الحمام
طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص

 يعد الحمام بالكبد والقوانص من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع ولكن لا تستطيع جميع السيدات عملها بمذاق شهي والسر يمكن فى نوعية التوابل المضافة وخطوات الطهي.

نعرض لكم طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى 

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مقادير حمام بالكبد والقوانص:
حمام
أرز
كبد وقوانص الحمام
زيت بهارات
كمون ناعم
جوزة الطيب
حبهان
ورق لورا
قرفة ناعمة
ماء
ملح 

فلفل أسود
صلصة طماطم

طريقة حشو الحمام بين الجلد
طريقة حشو الحمام بين الجلد

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص:
* شوحى البصل المفروم فى طاسة بها زيت على النار ثم أضيفى الكبد والقوانص والأرز واستمري فى التقليب حتى يتغير اللون 
* أضيفى الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب والبهارات ثم ضعي القليل من الماء واتركيه حتى يصبح نصف نضج
* إحشى الحمام بالكبد والقوانص والأرز واسلقيه فى الماء المغلى مع الملح والفلفل الأسود والحبهان المدقوق وورق اللورا
* إخلطى صلصة الطماطم مع الزيت والملح والفلفل الأسود وإدهنى بها الحمام وضعيه فى الفرن يحمر لونه ثم يقدم 

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