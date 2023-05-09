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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق Google Photos بإمكانيات وشكل جديد ..تعرف على طريقة الاستخدام

Google photos
Google photos

تتيح شركة  جوجل  عددا كبيرا من المزايا لمستخدمي منتجاتها ومن ضمنها تخزين الصور عن طريق تطبيق "صور  جوجل" أو Google photos بالإنجليزية، وهي خدمة تتيح لك أن تحتفظ بصورك على الخوادم السحابية لجوجل وهي مرتبطة بحسابك وبريدك.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص يتيح التطبيق السحابي للمستخدمين تخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم ومشاركتها وإدارتها عبر الإنترنت بمساحة تخزين غير محدودة، وهي ليست فقط مساحة آمنة لتخزين مقاطع الفيديو والصور بل أيضا تتيح مجموعة من المزايا مثل النسخ الاحتياطي التلقائي والتنظيم الذكي وأدوات تحرير الصور Edit بسهولة. 

من خلال خدمات صور  جوجل  السحابية، يمكن بكل سهولة الوصول لكل ملفاتك من خلال أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو موبايل متصل بالإنترنت، فقط قم بتسجيل حسابك وأنقر على أيقونة صور جوجل كما يمكنك مشاركة الصور المختارة مع الآخرين من خلال الروابط أو مباشرة من التطبيق. 

يستخدم التطبيق أيضًا الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مجمعة ورسوم متحركة animation وألبومات، والآن تقوم شركة جوجل بحزمة من الترقيات لهذا التطبيق المهم سوف يظهر أولا على أجهزة التابلت أو الأجهزة اللوحية، مع مجموعة كبيرة من أدوات تحرير الصور Editing tools تجدها في لوحة جانبية.

Google photos

شكل تطبيق صور جوجل الجديد مع اللوحة الجانبية الموجود بها كل أدوات تحرير الصور أو ما يعرف بالـ editing يسهل على المستخدمين الاتسافدة من التطبيق واستخدامه بصورة أكبر لأنه أدى ببساطة إلى توسيع نطاق استخدامات التطبيق كما أنه في وضعه الجديد أصبح يشبه كثير من تطبيقات تحرير الصور الأخرى في وضع التحرير.

Google photos

تعد واجهة البرمجة الجديدة المضاف إليها أدوات التحرير ميزة مرحب بها للمستخدمين الذين يعانون من صعوبات في شكل التطبيق على الشاشات الأكبر حجمًا. ومع ذلك ، فإن التصميم الجديد في مرحلة البيتا الاختبارية وليس متاحا لكل الناس في هذه المرحلة،.

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سيحتاج المستخدمون إلى التحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق لتفعيل هذه الخاصية. بالإضافة إلى ذلك التطبيق بشكله الجديد يعمل بالنظام الأفقي فقط للجهاز وليس الوضع الرأسي.

الجدير بالذكر أن تطبيق صور Google تلقي مؤخرا تحديثًا جديدًا يسمح للمستخدمين بإدخال استعلامات في شريط البحث ، مما يسمح لهم بالعثور على الصورة التي يبحثون عنها في مكتبتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

Google Photos جوجل صور جوجل تطبيق

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