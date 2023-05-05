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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تكشف تصميم هاتف Pixel Fold قبل إطلاقه بأيام.. عملية احتيال خطيرة تستهدف مستخدمي واتساب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جوجل تكشف تصميم هاتف Pixel Fold قبل إطلاقه رسميا.. فيديو

كشفت شركة جوجل Google، رسميا عن تصميم أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، والذي من المقرر أن تعلن عنها خلال الأسبوع المقبل بمؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O 2023.

 

احذر الأرقام الدولية.. عملية احتيال خطيرة تستهدف واتساب

يبحث قراصنة الإنترنت دائما عن طرق جديدة لخداع الضحايا غير المرتابين، ويبدو أنهم ابتكروا طريقة يتسللون من خلالها إلى مستخدمي واتساب WhatsApp.

 

سعر ومواصفات جوال هواوي Mate Xs 2 في السعودية

غيرت هواوي مفهوم الهواتف القابلة للطي مع إصدارها الجديد Mate Xs 2، والذي يتميز بتصميم قابل للطي خارجيا بدلاً من الداخل مقارنة مع جوال سامسونج الحالى Galaxy Z Fold 4، فعند طيه، يمكنك استخدام نصف الشاشة كهاتف ذكي عادي أو كشاشة خارجية ثانوية.

 

أرخص 5 هواتف ذكية في مصر للإستمتاع بالإجازة الصيفية.. مواصفات وأسعار

 

يبحث الكثير من المواطنين عن أرخص هواتف ذكية في مصر، للاستمتاع بالإجازة الصيفية وقضائها مع موبايل جديد فيه كل الإمكانيات ولكن يشترط أن يكون بسعر رخيص في متناول الجميع، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع "صدى البلد"، خلال التقرير التالي أرخص هواتف ذكية في مصر لاجازة الصيف، وفق المواقع التجارة الالكترونية، والتي جاءت كالآتي:

 

موبايل كاميرا.. سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو

 

سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro.. وهو أحدث طراز رائد تقدمه شركة أوبو OPPO، ويتميز بكاميرا عالية الجودة ذات المستشعر مقاس 1 بوصة، وهي الأكبر في هاتف ذكي حتى الآن، وكما يأتي مزودا بشريحة Marisilicon X القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي والمطورة داخليا بالتعاون مع شركة Hasselblad، وإذا كنت ترغب في مرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو.

 

أقوى عرض.. خصم 39% على أفضل لابتوب من لينوفو

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الذكية، من خلال تقديم تخفيضات وعروض مذهلة على المنتجات التي تنال اهتمام المستهلكين مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لمنحهم فرصة للحصول على ما يردون مقابل سعر أقل.

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